مصابون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 02:52

مصابون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
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