وقوع عدة اصابات في قصف صهيوني على منزل في منطقة الزرقاء بحي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 20:42

وقوع عدة اصابات في قصف صهيوني على منزل في منطقة الزرقاء بحي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 32 mins 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة