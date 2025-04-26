شهيدان وإصابات في استهداف الاحتلال نقطة انترنت في دير البلح وسط قطاع غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 16:06

شهيدان وإصابات في استهداف الاحتلال نقطة انترنت في دير البلح وسط قطاع غزّة

منذ 17 mins 26 April، 2025
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