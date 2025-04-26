القوات المسلحة اليمنية: الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 14:32

القوات المسلحة اليمنية: الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
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