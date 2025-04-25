4 إصابات برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة إذنا بالضفة المحتلة

أصيب 4 فلسطينيين برصاص العدو الاسرائيلي مساء يوم الخميس، في بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا مساء الخميس وأطلقت القنايل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أصيب 4 شبان بالرصاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وكما في بقية مناطق الضفة المحتلة، تشهد بلدة إذنا اقتحامات للعدو الإسرائيلي شبه يومية، تندلع إثرها مواجهات، وتسفر غالبا عن إصابات أو اعتقالات.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام