كتائب القسام تنشر فيديو… أسير إسرائيلي إلى حكومته: “ستتسببون بانهيار الدولة”

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، يوم الأربعاء، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي عمري ميران، موجّهاً رسالة مباشرة إلى حكومة الاحتلال، عبّر فيها عن غضبه من استمرار تجاهل قضيته وقضية الأسرى الآخرين.

وقال ميران في المقطع الذي نشرته “القسام” عبر حسابها على “تيليجرام” بعنوان “الوقت ينفد”: “بسببكم كلنا هنا، ستتسببون في انهيار الدولة!”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”فشل القيادة الإسرائيلية في إدارة ملف الأسرى” والتعامل مع أوضاعهم.

وأشار إلى أنه يشعر دائماً بالخوف من القصف، مشدّداً على أهمية التوصل إلى صفقة في أقرب وقت ممكن، “حتى لا يعود الأسرى في توابيت”.

وطالب ميران الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم سابقاً بأن يتحركوا إعلامياً وشعبياً، قائلاً: “أطلب من كل الأسرى الذين خرجوا من هنا أن يشاركوا في المظاهرات ويتحدثوا في الإعلام”.

وأضاف أن الوضع داخل الأسر “صعب للغاية”، موضحاً: “نحن محرومون من السعادة منذ عام ونصف”.

وأطلقت كتائب القسام سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي واستمر 42 يوماً.

وانسحبت إسرائيل من استكمال بنود الاتفاق، ورفضت الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة، رغم رعاية الوسيطين المصري والقطري، بينما ما تزال القسام تحتفظ بنحو ستين أسيراً إسرائيلياً.

المصدر: الاعلام العسكري