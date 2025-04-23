اندلاع حرائق في الكيان الإسرائيلي… إخلاء الطرق والشرطة تستعد لإخلاء المنازل

اندلعت اليوم عدة حرائق داخل الكيان الإسرائيلي بسبب الحرارة الشديدة. وتعمل عشرات فرق الإطفاء على منع انتشار النيران؛ حيث اضطر بعض سائقي المركبات لتركها في الشارع ومغادرة المكان هربًا من الخطر.

وشارك في إخماد الحريق، الذي اندلع بالقرب من الطريق السريع رقم 6 في منطقة وسط البلاد، عشرون طاقم إطفاء وطائرتان ومروحية.

وانتشرت النيران بفعل الرياح النشطة، وعمل رجال الإطفاء في آنٍ واحد على الأرض ومن الجو لاحتواء الحريق.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه عقب اندلاع الحريق في منطقة بيت شيمش، تمّ إغلاق الطريق السريع 38 باتجاه القدس أمام حركة المرور.

ويعمل في موقع الحادث نحو خمسين طاقم إطفاء بمساعدة أربع طائرات إطفاء وطائرة هليكوبتر.

المصدر: المنار