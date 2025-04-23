الى ارتفاع.. حصيلة الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان ولاتفاق وقف إطلاق النار

واصل كيانُ العدو الصهيوني خرقَه لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار والذي تتنكر الادارة الاميركية له، ومنذ صباح يوم الاربعاء حلّقت الطائرات المعادية التجسسيةُ المسيرةُ فوقَ العديدِ من المناطقِ بينَها العاصمةُ بيروتُ وضواحيها.

كما افاد مراسل قناة المنار في جنوب لبنان بإلقاءِ محلِقةٍ صهيونية عدداً من القنابلِ باتجاهِ احدِ المواطنين خلالَ تفقدِه منزلَه في بلدة كفركلا ما ادى الى تضررِ سيارتِه.

وفي أحدثِ حصيلةٍ رسمية للخروقات الاسرائيلية لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار منذُ دخولِه حيّزَ التنفيذِ في السابعِ والعشرينَ من تشرينَ الثاني الماضي فقد بلغَ عددُ الخروقاتِ البرّية 1490 خرقًا ، والجويةِ 1424 خرقا ، والبحريةِ 71 خرقاً أي ما مجموعُه 2985 خرقًا وعدوانًا. كما ارتفع عددُ الشهداء الى 149 شهيداً والجرحى الى 344 جريحًا.

المصدر: قناة المنار