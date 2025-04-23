أحدث تدخلات أورتاغوس بالشأن اللبناني..

في أحدثِ تدخلاتِها بالشأن اللبناني، اعتبرت نائبةُ المبعوثِ الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أن “لبنانَ لن يصلَ الى الإزدهارِ من دونِ قراراتٍ صعبةٍ وقادةٍ شجعان على حدِ تعبيرِها”.

وخلال حفلِ استقبالٍ أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن للوفد اللبناني المشاركِ في اجتماعاتِ الربيع لصندوقِ النقد الدولي والبنك الدولي، تحدثت أورتاغوس عن “وجوبِ استعادةِ لبنانَ لاقتصادِه وان تملكَ دولتُه حصريةَ السلاح”، مضيفةً أن “لبنانَ سيدخلُ مرحلةً جديدةً إن قررَ الحاضرون في الحفلِ اتخاذَ القراراتِ الصعبة”، ووَعدت بأن “إدارةَ ترامب ستكونُ الى جانبهم ولكنْ لا يمكنُ العودةُ الى الوراء”.

وفي الحفل ذاتِه، أكد وزيرُ المال في الحكومة اللبنانية ياسين جابر أن “لبنانَ لا يقومُ بالإصلاحاتِ لإرضاءِ صندوقِ النقد أو أيِ جهةٍ خارجية، بل من أجلِ الشعبِ اللبناني ومستقبلِ لبنان”، لافتاً إلى أنَ “الحكومةَ ملتزمةٌ ببرنامجٍ إصلاحيٍ جريء”.

المصدر: قناة المنار