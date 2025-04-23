لقاء قبائل “جماعة”: نؤكد براءتنا من أي خائن وعميل للعدو الصهيوني والأمريكي ولا يشرف شعبنا أن ينتمي إليه من يسقط في مستنقع العمالة للأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 15:48

لقاء قبائل “جماعة”: نؤكد براءتنا من أي خائن وعميل للعدو الصهيوني والأمريكي ولا يشرف شعبنا أن ينتمي إليه من يسقط في مستنقع العمالة للأعداء

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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