الرياح الخماسينية تنحسر غدًا في لبنان.. وانخفاض حاد في درجات الحرارة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني أن يشهد لبنان، يوم غد الخميس، طقسًا غائمًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وانتشار للغبار في الأجواء، يرافقه ضباب كثيف يبدأ من المرتفعات المنخفضة ويؤدي إلى تدنٍ في الرؤية.

كما توقعت الأرصاد الجولة أن تبقى الأجواء سديمية، كما يُتوقّع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، رغم بقائها فوق معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة موحلة ومتفرقة، في ظل بقاء الرياح ناشطة وتصل سرعتها إلى نحو 50 كلم/س.

ويُشير تقرير الدائرة إلى أن لبنان وسائر الحوض الشرقي للمتوسط يتأثران برياح خماسينية حارة وجافة، وليست بعاصفة رملية، تنشط وتحمل معها كميات كبيرة من الغبار، ما أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وأجواء سديمية خانقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرياح حتى صباح الخميس، لتتحوّل الأجواء بعدها إلى متقلّبة وماطرة أحيانًا، نتيجة تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية يتمركز حاليًا غرب تركيا، مصحوبًا بكتل هوائية باردة نسبيًا، ما يؤدي إلى تبدّل في الطقس وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن المعدلات العامة لدرجات الحرارة في شهر نيسان تتراوح عادة بين:

بيروت: 15 إلى 24 درجة مئوية

طرابلس: 13 إلى 23 درجة مئوية

زحلة: 9 إلى 22 درجة مئوية

تفاصيل الطقس للأيام المقبلة

الأربعاء: طقس غائم إجمالًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة لتلامس 35 درجة مئوية على الساحل، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من بعد الظهر. ترتفع نسبة الرطوبة، وتكون الأجواء سديمية محمّلة بالغبار، مع نشاط في سرعة الرياح تصل إلى 80 كلم/س، ما يؤدي إلى اضطراب في البحر وسوء في الرؤية.

الخميس: طقس غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وغبار وضباب كثيف على المرتفعات المنخفضة، ما يحد من مدى الرؤية. تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع بقائها فوق معدلاتها، وتتساقط أمطار خفيفة موحلة أحيانًا، وتستمر الرياح بالنشاط وتبلغ سرعتها نحو 50 كلم/س.

الجمعة: طقس غائم جزئيًا، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية. يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متقطعة، خصوصًا في المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح.

السبت: طقس غائم جزئيًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لتبقى ضمن معدلاتها. يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارًا من فترة الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة

الساحل: بين 17 و26 درجة

الجبال: بين 12 و21 درجة

الداخل: بين 12 و29 درجة

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة وتشتد أحيانًا، تتراوح سرعتها بين 30 و80 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يضعف أحيانًا بسبب الغبار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و90%.

حال البحر: مائج إلى هائج، وحرارة سطح الماء تبلغ 20 درجة مئوية.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية