القوات المسلحة اليمنية تسقط مسيّرة أمريكية وتستهدف حاملتي الطائرات “ترومان” و”فينسون”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية معادية من نوع MQ-9، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة، وذلك في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، ونصرةً وإسنادًا للشعب الفلسطيني ومجاهديه.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن عملية الإسقاط تمت بصاروخ أرض-جو محليّ الصنع، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة هي السابعة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال شهر أبريل الجاري، والـ22 منذ بداية معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدّس” إسنادًا لغزة.

كما نفذت القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسيّر، والقوات البحرية اليمنية عمليتين عسكريتين استُهدفت من خلالهما حاملتا الطائرات الأمريكيتان “ترومان” و”فينسون”، والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أنها “وهي تتصدى للعدوان، فإن موقفها العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع، وقد استفادت، بعون الله تعالى، من كافة التطورات، ونجحت في التأثير على حركة العدو، وأفشلت العديد من هجماته واعتداءاته”.

وشددت على أنها “ستواصل التعامل المسؤول والمناسب مع أية تطورات خلال الأيام المقبلة، وعلى كافة الأصعدة، مستعينة بالله ومعتمدة عليه، ولن تتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني