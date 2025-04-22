مراسل المنار في قطاع غزة: 4 شهداء على الأقل باستهداف العدو لمواطنين في بلدة بني سهيلا جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 20:34

مراسل المنار في قطاع غزة: 4 شهداء على الأقل باستهداف العدو لمواطنين في بلدة بني سهيلا جنوب القطاع

منذ 49 mins 22 April، 2025
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