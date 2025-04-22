حزب الله: العدوان المتواصل يُحتَّم على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الوطنية وأن تخرج من موقع المتفرّج العاجز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 16:58

حزب الله: العدوان المتواصل يُحتَّم على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الوطنية وأن تخرج من موقع المتفرّج العاجز

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
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