حزب الله: تمادي العدو بغطاء أميركي نتيجة لتخاذل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار وتقاعس المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 16:58

حزب الله: تمادي العدو بغطاء أميركي نتيجة لتخاذل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار وتقاعس المجتمع الدولي

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
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