الرئيس بري: “إسرائيل” تحاول التشويش على التزام لبنان بتطبيق وقف إطلاق النار

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن” ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الأسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشار، في اتصال هاتفي مع قائد الجيش رودولف هيكل، إلى أن لبنان “نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل باستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية”.

واطلع بري من هيكل على تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، والتي بلغت ذروتها أمس بغارات واعتداءات مكثفة طاولت مناطق لبنانية واسعة في الجنوب لا سيما في كوثرية السياد وحولا وأرنون وقرى إقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان، متسببة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقدم بري التعازي بشهداء الجيش الذين سقطوا في بلدة بريقع كما بالشهداء المدنيين.

المصدر: مواقع