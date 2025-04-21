وزارة الصحة اليمنية: 3 شهداء و12 جريحا في حصيلة أولية نتيجة العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب بالعاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 00:14

وزارة الصحة اليمنية: 3 شهداء و12 جريحا في حصيلة أولية نتيجة العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب بالعاصمة صنعاء

منذ 42 mins 20 April، 2025
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