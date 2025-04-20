المشاط: الخيارات الثلاثة يا شعب أمريكا دفع بها أحمقكم في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2025 - 21:10

المشاط: الخيارات الثلاثة يا شعب أمريكا دفع بها أحمقكم في اليمن

منذ 40 mins 20 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة