المشاط: الخيارات الثلاثة يا شعب أمريكا دفع بها أحمقكم في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 21:10
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المشاط: الخيارات الثلاثة يا شعب أمريكا دفع بها أحمقكم في اليمن
منذ 40 mins
20 April، 2025
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