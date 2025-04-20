كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين “كسر السيف” شرق بيت حانون

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الأحد، تفاصيل كمين نفذته شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، أمس السبت، استهدف جيبًا عسكريًا وقوة إسناد وموقعًا مستحدثًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام، في بيان عسكري حول الكمين الذي أطلقت عليه اسم “كسر السيف”: “استهدف مجاهدونا جيبًا عسكريًا من نوع (Storm) يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، بقذيفة مضادة للدروع، وأوقعوا فيهم إصابات محققة”.

وأضافت: “فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ، تم استهدافها بعبوة تلفزيونية (3) مضادة للأفراد، وأُوقع أفرادها بين قتيل وجريح”. كما استهدف مقاتلو القسام، بحسب البيان، موقعًا مستحدثًا لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف (RPG)، وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت، عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر، بينهم اثنان بجراح حرجة، جرّاء كمين تعرضت له قوة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن مقاومين استهدفوا مركبة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع، ثم فجّروا عبوة ناسفة في مركبة لقوة إنقاذ، ما أدى إلى مقتل الجندي وإصابة خمسة آخرين، بينهم اثنان بجراح حرجة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على القطاع وقصفها المدفعي والجوي منذ 18 آذار/مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1,827 مواطنًا، وإصابة 4,828 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالة شهاب