“إسرائيل” تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز الـ51 ألفًا

تواصل “إٍسرائيل” حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، مسطرة فصول أبشع حرب في العصر الحديث، ومرتكبة أفظع المجازر والجرائم التي غالبًا ما يكون ضحاياها الأطفال والنساء.

وبلغت حصيلة الشهداء على قطاع غزة، منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع، 1783 شهيدًا، و4683 إصابة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ظهر أمس السبت.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفاً و157 شهيداً، و116 ألفاً و724 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واستشهد 3 مواطنين، فجر اليوم الأحد، وأصيب عدد آخر إثر استهداف منزل لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والشهداء هم: معاذ بكر درويش، ومحمود بكر درويش، وجنى إسماعيل درويش.

بالفيديو | انتشال 3 شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/8AGXoL7v4p — قناة المنار (@TVManar1) April 20, 2025

وقالت مصادر فلسطينية إن “غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

وانتشلت شهيدة، وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الإحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس، فيما أفادت مصادر بأن “عددًا من المواطنين استشهوا، فجر اليوم، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

هذا وشنّ طيران الاحتلال المسيّر غارة في محيط أرض أبو معلا شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة.

وفتحت زوارق الإحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة قبالة سواحل بحر مدينة غزة، فيما أطلق جيش الإحتلال قنابل إنارة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، تزمنًا مع قصف مدفعي على شرقي مدينة غزة.

المصدر: يونيوز