المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 04:12

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر

منذ 1 ساعة 20 April، 2025
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