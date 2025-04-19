كتائب القسام: استهدفنا دبابة “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 23:34

كتائب القسام: استهدفنا دبابة “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 19 April، 2025
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