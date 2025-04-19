مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 19-4-2025

لا تُخطئوا الحسابات.. ولا تَضِيعوا بالأولويات.. ولا يتوهَمَنَّ احدٌ أنَّ المقاومةَ وأهلَها ضعفاء..

هي الرسالةُ الامضى، من خطابِ القائدِ الادرَى والأعرفْ بقدرةِ المقاومين، ومَن هو ببلدِهِ واهلِهِ ضَنين – قائدُ المقاومةْ – الامينُ العامُ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم، الذي اطاحَ بإطلالةِ الأمسْ بكلِ الضوضاءِ التي ظنَّ اهلُها انَّ كثرةَ كركعَتِهِم كافيةٌ لكي تُنتِجَ طحيناً..

فكان الموقفْ: سنواجِهُ مَن يَعتدي على المقاومةْ ومَن يعملُ على نزعِ سلاحِها كما واجهنا “اسرائيل” – حَسَمَ الشيخ قاسم..

أمَّا المقاومةُ والدولةُ اللبنانيةْ فقد نفَّذُوا ما عليهِم في القرارْ 1701 الذي هو جنوبْ الليطاني، وعلى “اسرائيل” تنفيذَ ما عليها، وليعلمَ الجميعْ انَّ الفرصةَ المُعطاةْ للدبلوماسيةْ ليست مفتوحة، وأنَّ لدينا خياراتْ ونحن لا نخشى شيئاً، أمَّا إنْ أردتم ان تجرّبوا وتَبقوا مستمرين فاستمروا وسترون في الوقتِ المناسبِ ما نُقرِّره.

وعن الاستراتيجيةِ الدفاعيةِ جدَّدَ سماحةُ الشيخ قاسم التأكيدَ أنَّها لا تتعلَّقُ بسحبِ السلاحْ، بل إنَّ نقاشَها حولَ قوةِ لبنان وكيفَ نقوّي الجيشْ وكيف نستفيدُ من المقاومةِ وسلاحِها، ولا نقاشَ حولَها تحتَ الضغطِ والاملاءاتْ، ولا قبلَ الانسحابِ الصهيوني ووقفِ الاعتداءاتِ واعادةِ الاعمار..

وللمتثائبينَ كـ”موغان أورتيغوس” نتيجةَ نعاسِهِمْ السياسيْ قبلَ الخطابِ وبعدَهُ، فلا خيارَ لهم سوىَ النومْ مع اوهامِهِم لضياعِ مخططاتِهِم، و”ليَحدُوا” لأزلامِهِم في لبنان، الذين ما احتاجَتْ عنترياتُهُم وجوقاتُهُم السياسيةْ وحملاتُهُم الاعلاميةُ التضليليةْ لأكثرَ من خطابْ كي يتلاشَى مفعولُها من الميدانِ السياسي ..

ومع نعاسِ هؤلاء السياسيْ انحطاطٌ اخلاقيٌ من “اورتيغوس” كما رئيسُها، بالتعاطي مع الحلفاءِ قبلَ الخصومْ، وما تطاولُها على الوزيرْ السابقْ وليد جنبلاط الاَّ بعضَ دليلْ..

في دلالاتِ المنطقةْ – الصواريخُ اليمنيةُ على زخمِها، تصيبُ بوارجَ امريكيةْ وتسقطُ طائراتْ.. وعبواتُ المقاومةِ الفلسطينيةِ تؤلمُ العدوَ في غزةْ من جديد، وتُسقطُ مجموعةً من ضباطِهِ وجنودِهِ بينَ قتيلٍ وجريحْ. فيما الجرحُ الصهيونيُ السياسيْ يَنزُفُ هيبةً مع ازمتِهِ الداخليةِ المتفاقمة..

في روما جولةٌ نوويةٌ تحتَ هيبةِ الموقفِ الايراني الثابتْ، وتعاملٌ اميركيٌ لافتٌ نقَلَ المفاوضاتِ الى مرحلةِ تشكيلِ الفرقِ التقنيةِ بمؤشراتٍ ايجابيةْ، على ان يكونَ الموعدُ الجديدُ السبتْ في عُمان..

المصدر: قناة المنار