طقس نهاية الأسبوع غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل ودون تعديل على الجبال مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة. كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و رياح ناشطة في المناطق الشمالية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل محدود في الداخل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 10 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 21 درجة، في الداخل من 10 إلى 30 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة صباحا تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء احيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية