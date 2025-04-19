وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين: يتوقع أن تشهد محادثات روما بحث جدول زمني للمفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 06:38

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين: يتوقع أن تشهد محادثات روما بحث جدول زمني للمفاوضات

منذ 6 mins 19 April، 2025
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