شون بارنيل: هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 05:06

شون بارنيل: هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة

منذ 29 mins 19 April، 2025
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