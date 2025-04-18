كمالوندي: مساعد غروسي سيزور ايران لمواصلة المحادثات الفنية

أعلن مساعد مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والقانونية والناطق باسمها بهروز كمالوندي أن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران بعد اسبوعين من الآن لمواصلة المحادثات الفنية على مستوى أعلى.

وأشار كمالوندي، في تصريح للتلفزيون الايراني، إلى زيارة غروسي إلى طهران أمس الخميس، قائلاً إن “هذه الزيارة كان مخطط لها من قبل في اطار التعامل الجاري بين ايران والوكالة”، مشيراً إلى أنه “كان متوقعاً أن يزور غروسي طهران يوم السبت لكن بسبب تزامنها مع زيارة وزير الخارجية عباس عراقي ومحادثات عمان، تقرر أن تتم مبكراً”.

كما أضاف كمالوندي أن غروسي التقى الوزير عراقجي وبعده رئيس مؤسسة الطاقة الذرية محمد اسلامي، و”تمّ خلال اللقاءات الاتفاق على استمرار التعامل وأن يزور مساعد غروسي بعد أسبوعين من الأن طهران لمتابعة الأمور”.

المصدر: ارنا