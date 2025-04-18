العدو الاسرائيلي يجدد عدوانه على لبنان.. شهيد باستهداف سيارة على اوتوستراد الغازية

جدد العدو الاسرائيلي عدوانه على لبنان وخرقه لسيادته وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، استهدف الطيران المسيّر الصهيوني صباح يوم الجمعة سيارة على اوتوستراد الغازية في جنوب لبنان، ما ادى الى ارتقاء شهيد.

بدورها، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام عن “استهدفت مسيّرة اسرائيلية مجددا غرفا جاهزة في بلدة محيبيب الجنوبية، كانت استهدفتها ليل امس الخميس”.

وكان العدو قد واصل يوم الخميس اعتداءاته على لبنان، حيث استهدف من خلال طائرة مسيّرة دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون الجنوبية، ما ادى الى ارتقاء شهيد.

وهذه الاعتداءات المتواصلة للعدو الاسرائيلي على لبنان تبقى برسم كل من يطالب بنزع سلاح المقاومة والاعتماد على المجتمع الدولي والادارة الاميركية لحماية لبنان امام الوحشية الصهيونية.

المصدر: موقع المنار