زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان: أقول لنتنياهو ومعاونيه إن محاولة البقاء السياسي على حساب أمن “إسرائيل” انتهت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 16:38

زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان: أقول لنتنياهو ومعاونيه إن محاولة البقاء السياسي على حساب أمن “إسرائيل” انتهت

منذ 36 mins 17 April، 2025
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