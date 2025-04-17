قائد العمليات في الحشد الشعبي: عُثر على محطة وقود متكاملة كانت تُستخدم من قبل عناصر داعش لتأمين احتياجاتهم اللوجستية في منطقة الكعرة بعمق الصحراء الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 16:38

قائد العمليات في الحشد الشعبي: عُثر على محطة وقود متكاملة كانت تُستخدم من قبل عناصر داعش لتأمين احتياجاتهم اللوجستية في منطقة الكعرة بعمق الصحراء الغربية

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
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