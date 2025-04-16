الجيش اللبناني: توقيف عدد من الأشخاص أطلقوا صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها يوم الاربعاء انه تم توقيف عدد من الأشخاص لإطلاقهم صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة.

وقال البيان إنه “نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون – النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين”.

وتابع البيان “على أثر ذلك، نفذت عمليات دهم في مناطق عدة، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين”، واضاف “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام