العدو “الإسرائيلي” استهدف مركزًا لجمعية كشافة الرسالة ومنزلين جاهزين في طيرحرفا ليلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 10:34

العدو “الإسرائيلي” استهدف مركزًا لجمعية كشافة الرسالة ومنزلين جاهزين في طيرحرفا ليلاً

منذ 52 mins 16 April، 2025
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