مصادر فلسطينية: غارة لطيران العدو الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 17:02

مصادر فلسطينية: غارة لطيران العدو الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح وسط القطاع

منذ 27 mins 15 April، 2025
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