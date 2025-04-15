الجيش اللبناني: توقيف شخصين في منطقة البقاع ضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع السوري (ع.ح.) لتورطه في الاتجار بالأسلحة وتهريبها، وضبطت في حوزته أسلحة حربية.

كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل متورطين آخرين في بلدتي الكرك – زحلة وغزة – البقاع الغربي، وأوقفت المواطن (ع.ع.) الذي يعمل لصالح الموقوف (ع.ح.).

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام