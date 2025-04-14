عراقجي يزور موسكو… وغروسي إلى طهران

يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موسكو، هذا الأسبوع، لمناقشة مجريات المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قبل جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الأميركيين في روما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن عراقجي سيزور روسيا «نهاية الأسبوع»، موضحاً أن الزيارة «مخطط لها مسبقاً»، وستكون «فرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط».

بدورها، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي عراقجي في موسكو، وقالت: «ننتظر وصول زملاء إيرانيين، ومن المقرر إجراء محادثات مع سيرغي لافروف واجتماعات مع مسؤولين روس».

وفي السياق نفسه، يصل المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافائيل غروسي، إلى إيران الأربعاء، حيث سيلتقي وزير الخارجية والمدير العام لـ«منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة «إرنا».

وكان أشار غروسي أشار، في وقت سابق في منشور على «أكس»، إلى أنه سيزور «طهران في وقت لاحق من هذا الأسبوع»، مؤكداً أهمية «استمرار التواصل والتعاون مع الوكالة أمر ضروري في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية».

ومن المقرّر عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة عُمانية، السبت المقبل، في روما، بحسب ما أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين قد انعقد السبت، في مسقط، بين عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط، وهو أعلى تمثيل للجانبين في مثل هذه المفاوضات منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: الاخبار