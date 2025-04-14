السيد فضل الله: لتقوية كل مواقع القوة في هذا الوطن وللوقوف صفا واحدا بمواجهة الاعتداءات الصهيونية

دعا السيد علي فضل الله “للعمل على إزالة كل نقاط الضعف الموجودة او التخفيف منها وتقوية كل مواقع القوة في هذا الوطن”، وتابع ان “ذلك يتم من خلال تعاون جميع مكونات لبنان وتضافر جهودهم والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل التحديات التي تعصف به وفي مقدمها تحرير أرضه ومنع الاعتداءات الصهيونية عنه”.

ولفت السيد فضل الله في حديث له يوم الاثنين الى ان “التجارب أثبتت انه لا أحد في هذا الوطن يستطيع ان يلغي أو يقتلع أو يهجر او يغيب أي مكون من مكوناته مهما عظمت مواقع قوته”، واكد ان “المسلمين الشيعة ليسوا حالة طارئة في هذا الوطن بل هم جزء أساسي من تاريخه وهم قدموا وما زالوا التضحيات لحفظ أرضه وحماية ثرواته”.

واضاف السيد فضل الله “إن كان هناك من يفكر في تغييب او تهميش لهذا المكون الفاعل فهو مخطئ في حساباته”، وشدد على ان “الوحدة الداخلية هي اهم الأسلحة التي تحمي وطننا من كل الفتن والانقسامات والرهانات الخاطئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام