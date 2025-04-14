الرئيس عون: نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية”.

وشدد عون في حديث له الاثنين على أن “الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”، ورأى أن “حزب الله واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك”.

وقال عون إن “أحدا لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل”، ولفت الى ان “لبنان ملتزم بمقررات قمة ‫بيروت ومؤتمر ‫الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام