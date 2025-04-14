الرئيس عون: الجيش اللبناني يدفع من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة وتنفيذ القرار 1701

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون عن “ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزية في الجنوب”.

وقال عون في بيان له يوم الاثنين “مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١”.

وأشار عون إلى أن “هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددا أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية”.

وبالسياق، عزى عون قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل باستشهاد العسكري الشهيد، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام