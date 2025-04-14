تحليق للطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية على علو منخفض – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 16:12

تحليق للطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية على علو منخفض

منذ 2 ساعة 14 April، 2025
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