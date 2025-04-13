حماس: أسرى الاحتلال لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري

أكدت حركة حماس أن “أسرى الاحتلال الاسرائيلي لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري”.

وقالت حماس في بيان لها مساء يوم الأحد إن “التصعيد الصهيوني ضد المدنيين، رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنًا مع وصول وفد حماس للقاهرة وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة”.

ولفتت حماس الى ان “نتانياهو لن يُحرز أي تقدّم بملف الأسرى دون صفقة تبادل والتصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه”، وشدد على ان “الأسرى لن يعودوا بالتصعيد العسكري، بل بالقرار الذي يرفض نتنياهو اتخاذه”.

وأعلنت حركة حماس مساء السبت أن وفدا برئاسة القيادي خليل الحية، توجّه إلى القاهرة، تلبيةً لدعوة مصرية.

وأضافت الحركة أن “وفدها سيجتمع ويتابع مع الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام