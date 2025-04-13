كتائب الشهيد عزالدين القسام: بُوركَ اليَمنُ ورِجالُهُ الأوفياءُ الصّادقون

قال الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام “أبو عبيدة”، إن اخوان الصدق في اليمن لا زالوا يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى.

وقال في تدوينة على حسابه في تلغرام “إن فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرادة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً”.

وتأتي تصريحات أبو عبيدة، على أعقاب عملية نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد، استهدفت قلب العدو الصهيوني.

ونشرت القسام شريط فيديو، بعنوان “بُوركَ اليَمنُ ورِجالُهُ الأوفياءُ الصّادقون”.

المصدر: الاعلام العسكري