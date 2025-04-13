عشية الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد الإكوادور تعلن حال الطوارئ في سبعة من مقاطعاتها الـ24 وكذلك في العاصمة كيتو والسجون لمواجهة تزايد أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 07:00

عشية الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد الإكوادور تعلن حال الطوارئ في سبعة من مقاطعاتها الـ24 وكذلك في العاصمة كيتو والسجون لمواجهة تزايد أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات

منذ 1 ساعة 13 April، 2025
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