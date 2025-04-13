مستشفى المعمداني الذي تعرّض لقصف إسرائيلي مباشر هو المشفى الرئيسي في محافظتي غزة وشمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 03:52

مستشفى المعمداني الذي تعرّض لقصف إسرائيلي مباشر هو المشفى الرئيسي في محافظتي غزة وشمالي القطاع

منذ 46 mins 13 April، 2025
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