كتائب القسَّام تبثُّ فيديو للجندي “الإسرائيلي” الأمريكي إلكسندر: “الجميع كذبوا علي”!

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسجيلاً مصورًا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية. في الفيديو، يتهم ألكسندر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة وعرقلة صفقة تبادل الأسرى.

قال ألكسندر في التسجيل: “الجميع كذبوا علي، شعبي، حكومة إسرائيل، والإدارة الأمريكية، والجيش”. وأكد الجندي الإسرائيلي أن الوقت ينفد بالنسبة للأسرى، مضيفًا: “نعتقد أننا سنعود إلى ديارنا أمواتًا، ولا أمل لدينا”.

وأشار ألكسندر إلى أنه سمع قبل ثلاثة أسابيع أن حماس مستعدة لإطلاق سراحه، لكن “إسرائيل” رفضت ذلك وتركته أسيرًا. كما هاجم رئيس وزراء الاحتلال قائلاً: “كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور”. ووجه عتابًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سائلًا: “لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟”.

يُعتبر هذا التسجيل ثاني ظهور لألكسندر في فيديو بثته القسام، بعد تسجيل سابق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فيه: “لا أريد أن يكون مصيري مثل مواطن الأميركي هيرش (غولدبرغ بولين)”. وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على إطلاق سراح ألكسندر، إضافة إلى جثث أربعة أسرى آخرين، ردًا على مقترح أمريكي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تعليق على الفيديو، قالت عائلة الجندي ألكسندر: “بينما تحتفل إسرائيل بعيد الفصح اليهودي، نذكّر بأنه لا معنى لهذا العيد ما دام عيدان و58 أسيرًا آخر لم يعودوا بعد إلى ديارهم”. وأضافت العائلة: “عيدان ابننا، جندي وحيد هاجر إلى إسرائيل وانضم إلى صفوف لواء غولاني لحماية إسرائيل ومواطنيها، وهو الآن أسير”.

المصدر: مواقع