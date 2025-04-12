مصادر المنار: مساعدات عراقية إلى لبنان مالية وصحية ونفطية

أشارت مصادر لقناة “المنار” إلى أن زيارة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير إلى بغداد ولقاءه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أسفرت عن تقديم الحكومة العراقية الدعم لسكان الجنوب اللبناني. وتشمل المساعدات 100 طن من مواد التدفئة التي سيتم توزيعها خصوصًا على سكان الحافة الحدودية مع فلسطين المحتلة.

كما اطلع اللواء شقير على تفاصيل موافقة الحكومة العراقية على إرسال 150 ألف طن من القمح المخصص للطحن، مع تخصيصه أيضًا لسكان الجنوب. كذلك، حصل اللواء شقير من رئيس الحكومة العراقي على تفاصيل التواصل الذي تم بين الجانب العراقي ووزارة الصحة اللبنانية لتأهيل وترميم المستشفيات المتضررة في الجنوب جراء العدوان، حيث بلغت قيمة هذه المساعدة 8 ملايين دولار، إضافة إلى ترميم المدارس الحكومية بقيمة 5 ملايين دولار أخرى.

وأعلن الجانب العراقي عن منح تسهيلات وفترة سماح للحكومة اللبنانية لتسديد المستحقات السابقة من الفيول العراقي، على أن يتم إقرار التشريعات اللازمة في المجلس النيابي اللبناني لبدء دفع هذه المستحقات.

وفور وصوله من بغداد، وضع اللواء شقير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أجواء زيارته، ونقل إليه اهتمام العراق واستعداده للمساعدة في إعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني الأخير على لبنان.

الصحة تسلمت 36 طنًا من المساعدات الطبية العراقية

في سياق المساعدات العراقية إلى لبنان، تسلمت وزارة الصحة العامة اللبنانية 36 طنًا من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية العراق، والتي تم نقلها إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرتين عسكريتين.

وكان في استقبال الهبة المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإنابة فادي سنان والقائم بالأعمال المؤقت في سفارة العراق المستشار ندى كريم مجول، بالإضافة إلى وفد من وزارة الصحة العراقية.

وأكد سنان شكره لجمهورية العراق على دعمها المستمر للبنان، مشيرًا إلى أن هذه الهبة ستستكمل بهبة ثانية يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن المساعدات ستُوزع بشكل متساوٍ على المراكز الصحية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف دعم وتعزيز النظام الصحي في لبنان.

المصدر: موقع المنار