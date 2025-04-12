صندوق النقد يوافق على قرض للأرجنتين بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويل مدته 4 أعوام بقيمة 20 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2025 - 06:20

صندوق النقد يوافق على قرض للأرجنتين بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويل مدته 4 أعوام بقيمة 20 مليار دولار

منذ 14 mins 12 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة