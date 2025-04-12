الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أنّ تركيا ترحب بأي خطوات تمنع عودة الفوضى إلى سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2025 - 01:44

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أنّ تركيا ترحب بأي خطوات تمنع عودة الفوضى إلى سوريا

منذ 25 mins 12 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة