وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 50,912 شهيداً و115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 14:50

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 50,912 شهيداً و115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

منذ 12 mins 11 April، 2025
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