رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني” يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 14:50

رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني” يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

منذ 47 mins 11 April، 2025
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