وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 11:38

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة

منذ 15 mins 11 April، 2025
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